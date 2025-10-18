Queering the Museum | nuove modalità di collaborazione tra musei e persone LGBTQIA+ Gender Bender Festival
Cosa succede quando un museo decide di introdurre bagni neutri, riscrivere le didascalie per includere le storie LGBTQIA+ o invitare persone trans e non binarie a co-progettare le proprie mostre? Quali opportunità, ma anche quali resistenze politiche o istituzionali, emergono da questi processi?A. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
