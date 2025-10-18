Queens of the Dead recensione | l’Apocalisse zombie non è mai stata così queer!

Tina Romero, la figlia di George, contribuisce all'eredità lasciata dal padre con un film colorato, pop, camp, spregiudicato. E critico verso la società contemporanea. Se sei figlio d'arte, soprattutto di mostri sacri che hanno fatto la storia del cinema, misurarti con la loro pesante eredità può diventare quasi controproducente. A meno che non decidi di riscrivere le regole del gioco seguendo la prima regola di ogni storyteller: "Scrivi di ciò che conosci". È questo che deve aver pensato Tina Romero la figlia di George A. Romero - colui che ha portato il genere degli zombie movie al massimo livello - quando ha deciso di realizzare Queens of the Dead, presentato alla Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

