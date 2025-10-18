CITTÀ DI CASTELLO – Nonostante siano rimasti ‘senza piscina’ per allenarsi (a causa del cantiere negli impianti di Polisport) quattro atleti tifernati rappresentano l’Umbria nella spettacolare traversata nelle acque delle Isole Eolie in programma oggi e domani. Francesco Serafini, Riccardo Giambi, Luca Mariucci e Massimo Palombo ai blocchi di partenza della dodicesima e ultima tappa del Challenge 2025 Italian Open Water Tour, a Vulcano. I quattro atleti del gruppo, nonostante le difficoltà causate dalla chiusura temporanea degli impianti Polisport, non si sono arresi, continuando gli allenamenti alle piscine di Umbertide oppure allenandosi, sulla lunga distanza, al lago di Fiastra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quattro atleti tifernati alla sfida delle Eolie