Quattro arresti a Genova | spaccio documenti falsi e violazioni di espulsione nel mirino dei carabinieri

Genovatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del comando provinciale di Genova, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio mirati al contrasto e alla prevenzione del traffico di stupefacenti e di altre forme di criminalità, hanno eseguito quattro arresti in diversi quartieri della città e della provincia.Spaccio e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Genova, droga nascosta anche dentro un peluche: tre arresti in poche ore in diverse zone della città - Tre arresti per spaccio di droga a Genova: sequestrati stupefacenti, denaro e materiale per il confezionamento in distinte operazioni della Polizia. Riporta virgilio.it

Militari in azione, raffica di controlli . Coltelli, spaccio di cocaina e soldi. Quattro arresti nell’hinterland - Bloccati due nordafricani in fuga, fermato un ubriaco al bar che molestava i clienti, preso uno ... ilgiorno.it scrive

quattro arresti genova spaccioSpaccio di cannabis a Genova, la polizia arresta un 18enne in Albaro - Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dalla Polizia di Genova con l'accusa di spaccio di cannabis, ceduta ad un cotaneo. Riporta telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Quattro Arresti Genova Spaccio