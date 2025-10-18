Quasi 53mila turisti e 79mila pernottamenti in primavera a Viterbo 171mila euro dalla tassa di soggiorno
Il settore turistico a Viterbo vede un incremento sia delle presenze che dei pernottamenti: le prime fanno registrare un +17,16%, mentre i secondi un +10,25%. Secondo i dati, diffusi dal Comune e in riferimento al secondo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, da aprile a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
