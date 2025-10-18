Quartiere Ferrovia ci risiamo | violati i sigilli in un locale sottoposto a sequestro

Ancora una segnalazione, che segue quella di pochi giorni fa. Ne dà notizia il comitato ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia’: siamo in via Piave, dove un locale etnico, sequestrato pochi giorni fa, sarebbe stato riaperto abusivamente. I sigilli sarebbero stati spezzati alla luce del giorno e alcune. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

