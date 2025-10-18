Quarta portaerei cinese in arrivo | cosa svelano le immagini satellitari

La Cina sta lavorando intensamente per costruire la sua quarta portaerei. In attesa della piena operatività della terza, la Fujian, che dovrebbe entrare in servizio entro l'anno, alcune immagini satellitari hanno mostrato evidenti progressi realizzati dal Dragone in un cantiere navale situato a Dalian, nella provincia del Liaoning, nel Nord Est del Paese. Le foto, rimbalzate sui social cinesi e subito diventate virali, mostrano nuove sezioni dello scafo della nave da guerra, nota come Type 004, a conferma dei progressi effettuati nel corso degli ultimi due mesi. Ecco che cosa sappiamo in merito a questo delicatissimo dossier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Quarta portaerei cinese in arrivo": cosa svelano le immagini satellitari

