Quanto guadagno se investo 10.000 euro nel nuovo Btp Valore ottobre 2025 | le simulazioni

Quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 18 ottobre 2025 – Il Tesoro torna a parlare ai risparmiatori con la nuova emissione del Btp Valore, in collocamento dal 20 al 24 ottobre. È la sesta edizione del titolo di Stato pensato per il pubblico retail, con cedole crescenti nel tempo e un premio fedeltà per chi lo mantiene fino alla scadenza. Sommario Btp Valore ottobre 2025: i rendimenti. Come funziona il meccanismo di step-up. Cosa guadagno investendo 10.000 euro?. Come cambiano le cedole nel tempo. Conviene venderlo prima?. Il confronto con la precedente emissione. Un investimento stabile e garantito. Btp Valore ottobre 2025: i rendimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

