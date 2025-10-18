Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è il riferimento principale per i fornitori del mercato libero, che poi aggiungono costi di commercializzazione, oneri di sistema, accise e IVA per determinare il prezzo finale al consumatore. Analizzando i dati più recenti, il PUN medio di Ottobre 2025 si attesta intorno a 0,116 €kWh (pari a 116 €MWh), mentre il valore più aggiornato disponibile per il 18 Ottobre 2025 è di 0,116 €kWh. Questi valori rappresentano una fase di relativa stabilità rispetto ai picchi registrati nei mesi precedenti, ma restano comunque superiori ai livelli pre-crisi energetica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
