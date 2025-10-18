Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è il riferimento principale per i fornitori del mercato libero, che poi aggiungono costi di commercializzazione, oneri di sistema, accise e IVA per determinare il prezzo finale al consumatore. Analizzando i dati più recenti, il PUN medio di Ottobre 2025 si attesta intorno a 0,116 €kWh (pari a 116 €MWh), mentre il valore più aggiornato disponibile per il 18 Ottobre 2025 è di 0,116 €kWh. Questi valori rappresentano una fase di relativa stabilità rispetto ai picchi registrati nei mesi precedenti, ma restano comunque superiori ai livelli pre-crisi energetica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?