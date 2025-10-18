Jannik Sinner ha vinto il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione andato scena sul cemento di Riad. Dopo aver travolto il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti e aver giganteggiato contro il serbo Novak Djokovic in una semifinale a senso unico, il fuoriclasse altoatesino ha prevalso in maniera perentoria anche nell’atto conclusivo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero 2 del ranking ATP ha dettato legge contro il numero 1 del mondo nell’ennesimo capitolo della rivalità che sta appassionando tutti gli amanti del tennis. Dopo le tre finali Slam (l’azzurro ha trionfato a Wimbledon, l’iberico ha avuto la meglio al Roland Garros e agli US Open), i due dominatori del panorama internazionale si sono fronteggiati a viso aperto in Arabia Saudita: non c’erano punti ATP in palio, l’incontro non fa statistica a livello ufficiale, il trofeo non è di certo prestigioso (era soltanto la seconda edizione, lo scorso anno si impose il nostro portacolori), ma la tensione era altissima perché sul piatto c’era un assegno semplicemente mastodontico, il più alto di tutta la stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi ha guadagnato Sinner con il Six Kings Slam 2025? Montepremi da capogiro, quasi il doppio degli Slam!