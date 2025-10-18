Quando torna Jannik Sinner? Subito Vienna con un tabellone non semplice

Nemmeno il tempo per alzare al cielo il trofeo vinto al Six Kings Slam 2025, torneo d’esibizione andato in scena a Riad, in Arabia Saudita, che Jannik Sinner dovrà sbrigarsi a tornare in Europa per prendere parte all’ATP 500 di Vienna, che si disputerà nella capitale austriaca dal 20 al 26 ottobre. In Austria il tabellone di singolare maschile sarà a 32 giocatori, quindi per Sinner, numero 1 del seeding, non ci saranno bye: l’azzurro dovrà iniziare il proprio cammino dai sedicesimi. Il primo turno del torneo austriaco potrà essere spalmato al massimo su tre giornate, dunque Sinner potrà giocare al più tardi mercoledì 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando torna Jannik Sinner? Subito Vienna con un tabellone non semplice

Leggi anche questi approfondimenti

SINNER IN FINALE! Jannik sconfigge nettamente Djokovic col punteggio finale di 6-4/6-2 e torna in finale al Six Kings Slam. Per vincere questo torneo d’esibizione l’azzurro dovrà battere tanto per cambiare Alcaraz. . . . . . #janniksinner #sinner - facebook.com Vai su Facebook

JANNIK SINNER TORNA A RIYAD Il campione in carica del Six Kings Slam, attraverso i propri canali social, ha fatto sapere ai suoi tifosi di essere arrivato nella capitale saudita ? “Sono veramente felice di essere ritornato a Riyad per giocare il Six Kings Sl - X Vai su X

Quando torna Jannik Sinner? Subito Vienna con un tabellone non semplice - Nemmeno il tempo per alzare al cielo il trofeo vinto al Six Kings Slam 2025, torneo d'esibizione andato in scena a Riad, in Arabia Saudita, che Jannik ... Da oasport.it

Sinner-Alcaraz, oggi la finale del Six Kings Slam - Il match in diretta - Oggi, sabato 18 ottobre, Jannik Sinner affronta Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam. Secondo msn.com

Sinner-Alcaraz al Six Kings Slam in diretta: 6-2; 6-4, Jannik con servizio e dritto chiude i conti - L'azzurro e lo spagnolo vanno all’assalto dei sei milioni di dollari (5,14 milioni di euro al cambio) che spettano al vincitore del torneo- Scrive corriere.it