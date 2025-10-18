Quando Napoli divenne capitale della Resistenza

In occasione dell’ottantaduesimo anniversario delle 4 Giornate sabato 18 ottobre 2025 alle 11.30 nel foyer del Teatro Diana (via Luca Giordano, 64) sarà presentato il libro Napoli 1943. La nascita della Resistenza di Pasquale Schiano (Guida editori), che è una riedizione aggiornata del primo volume uscito nel 1965 sulle 4 Giornate. Ne parleranno Piero Antonio Toma – giornalista, scrittore e curatore del libro, Giuseppe Aragno – docente universitario, storico e saggista politico ed entrambi autori  delle prefazioni del libro e Nino Daniele – presidente Sezione ANPI – Napoli centro “Antonio Amoretti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

