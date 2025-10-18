Quando lo spazio suona | Damour e l’orchestra delle onde gravitazionali

Ascoltare le vibrazioni dello spazio significa dare voce a ciò che non vediamo. A Comolake 2025, Thibault Damour ha raccontato come le onde gravitazionali trasformino l’universo in un racconto udibile, tra memoria della teoria di Einstein e prospettive che toccano quantistica, calcolo avanzato e intelligenza artificiale. Lo spazio che vibra: quando la fisica diventa ascolto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

