Quando l’effimero è fatto per ricordare

18 ott 2025

L’artista di origini argentine Daniel González riveste l’ingresso del Cimitero Monumentale di mylar dorato: un’installazione che trasforma la memoria in luce per Contemporary Locus 17. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

