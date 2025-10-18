Quando l’effimero è fatto per ricordare
L’artista di origini argentine Daniel González riveste l’ingresso del Cimitero Monumentale di mylar dorato: un’installazione che trasforma la memoria in luce per Contemporary Locus 17. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
