Quando la  sinistra scende in piazza … scende la libertà!

Lidentita.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Udine, Italia–Israele. Dove doveva esserci sport, è arrivato il fumo. Dove doveva esserci una festa di calcio, si è scatenata l’ennesima guerriglia urbana. La cronaca è semplice: gruppi di “black bloc” — che ormai fanno la loro apparizione a ogni appuntamento in cui la sinistra decide di scendere in piazza — hanno trasformato il centro . Quando la  sinistra scende in piazza . scende la libertà! L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

