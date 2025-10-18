Quando gareggia Nadia Battocletti alla Corsa dei Castelli 2025 | orario programma streaming

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nadia Battocletti si rimette in gioco un mese dopo la conclusione dei Mondiali di Tokyo ed è attesa al via della nona edizione della Corsa dei Castelli, in programma domenica 19 ottobre (dalle ore 10.00) a Trieste. La fuoriclasse azzurra, regina del mezzofondo europeo, si cimenterà nei 10 chilometri su strada in una gara aperta anche ad agonisti amatori che ha raggiunto circa 4 mila iscritti. Battocletti sarà la stella più luminosa della kermesse, che propone diverse novità tra cui un percorso rinnovato e sulla carta più veloce. Confermata la partenza sotto il Castello di Miramare, si prosegue verso il centro cittadino e all’interno di Porto Vecchio-Porto Vivo per poi incontrare l’unica curva e arrivare a Piazza Unità d’Italia dove sarà situato per la prima volta il traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

quando gareggia nadia battocletti alla corsa dei castelli 2025 orario programma streaming

© Oasport.it - Quando gareggia Nadia Battocletti alla Corsa dei Castelli 2025: orario, programma, streaming

Contenuti che potrebbero interessarti

Battocletti e Chaumenton i favoriti della Corsa dei Castelli - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima L’atmosfera si fa sempre più ele ... Si legge su triesteprima.it

gareggia nadia battocletti corsaLa corsa di Nadia Battocletti tra allenamenti e sogni, famiglia e studio, fatica e felicità. L'azzurra protagonista al Festival dello sport - Protagonista Nadia Battocletti, che ancora non si rende conto di aver scritto la storia dell’atletica italiana, prim ... Segnala ildolomiti.it

gareggia nadia battocletti corsaNadia Battocletti riparte da Trieste - Domenica la campionessa nonesa sarà la star della nona edizione della Corsa dei Castelli, la 10km sulle strade che separano il Castello di Miramare da Piazza Unità d'Italia. Scrive fidal.it

Cerca Video su questo argomento: Gareggia Nadia Battocletti Corsa