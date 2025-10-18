Quando gareggia Nadia Battocletti alla Corsa dei Castelli 2025 | orario programma streaming

Nadia Battocletti si rimette in gioco un mese dopo la conclusione dei Mondiali di Tokyo ed è attesa al via della nona edizione della Corsa dei Castelli, in programma domenica 19 ottobre (dalle ore 10.00) a Trieste. La fuoriclasse azzurra, regina del mezzofondo europeo, si cimenterà nei 10 chilometri su strada in una gara aperta anche ad agonisti amatori che ha raggiunto circa 4 mila iscritti. Battocletti sarà la stella più luminosa della kermesse, che propone diverse novità tra cui un percorso rinnovato e sulla carta più veloce. Confermata la partenza sotto il Castello di Miramare, si prosegue verso il centro cittadino e all’interno di Porto Vecchio-Porto Vivo per poi incontrare l’unica curva e arrivare a Piazza Unità d’Italia dove sarà situato per la prima volta il traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

