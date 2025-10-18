Quando ballava Barbara D’Urso le si vedevano le mutande bianche poi la smutandata sarei io Danno 9 e 10 a gente che non fa niente | Marcella Bella furiosa
Questa sera, 18 ottobre, si rinnova l’appuntamento con “ Ballando con le stelle” su Rai Uno, condotto da Milly Carlucci. Le puntate vanno avanti e la temperatura tra i ballerini vip inizia a salire. È il caso, ad esempio, di Marcella Bella che, durante l’attesa nella Sala delle stelle, ha iniziato a commentare la puntata, come sempre, senza peli sulla lingua. I video dei “fuori onda” sono diventati virali sul Web. “Sono stufa, qui danno dei 9 e 10 a gente che non fa niente”, ha esclamato. Ma dietro di spalle è spuntata la collega e concorrente Barbara D’Urso, che aveva preso voti alti. Così Marcella Bella ha corretto il tiro al volo con ironia: “I tuoi erano meritatissimi, ma ormai mi hanno preso di mira. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
