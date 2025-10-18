Quando Andy Warhol conquistò MTV | lo show più assurdo sexy e geniale che l’America abbia mai avuto

Mentre frotte di esseri umani piangono per la chiusura di MTV, ci sono alcuni reperti interessanti della storica emittente musicale americana che emergono in queste ore. Per esempio, nel 1985 il padre della pop art Andy Warhol era il conduttore del programma intitolato Andy Warhol’s 15 Minutes of Fame in riferimento alla sua celebre citazione alla rivista Time negli anni Sessanta. Il bello è che lo show offriva in realtà trenta minuti di contenuti, non quindici, in un flusso di coscienza televisivo che anticipava di decenni lo stile frammentato dei social media. Non era la prima incursione di Warhol nel piccolo schermo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

