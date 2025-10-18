Jasmine Paolini è la qualificata numero 7 nel torneo di singolare femminile alle WTA Finals di Riad, in Arabia Saudita, in programma da sabato 1 a sabato 8 novembre: l’azzurra arpiona il penultimo slot a disposizione e lascia la russa Mirra Andreeva e la kazaka Elena Rybakina a contendersi l’ultimo posto libero. L’azzurra era già qualificata anche in doppio assieme a Sara Errani, diventando così l’unica atleta a disputare a Riad entrambi i tornei: la fase a gironi si terrà dall’1 al 6 novembre (con Paolini in campo tutti i giorni, dovendo alternare singolare e doppio ), mentre venerdì 7 ci saranno le semifinali e sabato 8 le finali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando ai giocano le WTA Finals 2025: programma dai gironi alla finale, orari, tv. C’é Jasmine Paolini!