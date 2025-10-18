Qualità della vita apuana Un timido miglioramento ma ultimi in Toscana

La qualità della vita migliora in provincia, ma il nostro territorio resta comunque tra le aree più fragili di tutta la Toscana. Il dato, non certo positivo, è fornito dall’ultimo report del Sole 24 Ore, analizzato dalla Cisl Toscana Nord, incentrato proprio sui vari indicatori che attestano la qualità della vita nel 2025. Nonostante tutto, per la provincia di Massa-Carrara si registra un piccolo passo avanti, chiudendo 70esima sulle 107 province italiane, con crescita di due posizioni rispetto all’anno scorso. Un leggero miglioramento che però non nasconde ovviamente le criticità strutturali del territorio, che rimane purtroppo tra i fanalini di coda della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

