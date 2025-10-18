Quali sono i migliori barber shop per uomo a Bologna?
I 5 migliori Barber Shop a Bologna Bologna è una città che unisce tradizione e stile moderno, anche nella cura dell’immagine maschile. I barber shop bolognesi si distinguono per la professionalità, l’atmosfera rilassata e il servizio di alto livello.Ecco una selezione dei migliori luoghi dove concedersi un taglio o una rasatura impeccabile. Urban 21 Barber Shop Bologna (in copertina) Barber shop moderno e raffinato, noto per la cura dei dettagli e l’accoglienza. Adatto anche alle famiglie, offre ambienti accessibili e servizi su misura. Pasca Barber Studio Si distingue per professionalità e ambiente elegante. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
