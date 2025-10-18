Quali sono i migliori barber shop per uomo a Bologna?

Mondouomo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I 5 migliori Barber Shop a Bologna Bologna è una città che unisce tradizione e stile moderno, anche nella cura dell’immagine maschile. I barber shop bolognesi si distinguono per la professionalità, l’atmosfera rilassata e il servizio di alto livello.Ecco una selezione dei migliori luoghi dove concedersi un taglio o una rasatura impeccabile. Urban 21 Barber Shop Bologna (in copertina) Barber shop moderno e raffinato, noto per la cura dei dettagli e l’accoglienza. Adatto anche alle famiglie, offre ambienti accessibili e servizi su misura. Pasca Barber Studio Si distingue per professionalità e ambiente elegante. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

quali sono i migliori barber shop per uomo a bologna

© Mondouomo.it - Quali sono i migliori barber shop per uomo a Bologna?

Altre letture consigliate

I 7 migliori barber shop in Italia del 2022 - Per questo la minuziosa scelta del barber shop è soggettiva, perché ci si affida ai maestri delle forbici in base al proprio ... Si legge su gqitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Migliori Barber Shop