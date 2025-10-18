Quale brand vale davvero di più nel 2025? Ecco la risposta di Interbrand
Nella 26ª edizione del Best Global Brands di Interbrand, il panorama sembra dipinto con colori nuovi; accanto ad Apple trovano posto Microsoft e Amazon, con Google che incalza dal quarto gradino L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Argomenti simili trattati di recente
Sei un fan dei film horror? Lo sai che esistono brand come Neca e tanti altri che propongono prop replica in scala 1/1 (grandi come gli originali) e si possono prendere? Vale per moltissimi film, di tutti i generi, il problema? Il costo @necaofficial #neca #figure - facebook.com Vai su Facebook
Glossary Pills: #CUSTOMERLIFETIMEVALUE Il Customer Lifetime Value indica quanto vale un cliente per un’azienda durante l’intero rapporto con il brand - X Vai su X