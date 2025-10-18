Putin vuole riportare il rapporto con Trump a prima dell’Alaska
Per raggiungere Budapest, il capo del Cremlino, Vladimir Putin, dovrebbe affrontare un viaggio molto complicato. L’Ungheria non ha sbocchi sul mare, è al centro dell’Europa, confina con paesi che m. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Putin vuole che la guerra finisca": lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con Volodymr Zelensky, sostenendo che le cose "stanno andando abbastanza bene". Il presidente Usa ha ricordato che ha parlato al telefono "due ore e mezzo" con il - facebook.com Vai su Facebook
Dunque @realDonaldTrump vuole incontrare #Putin a #Budapest. Che non porta bene come precedente (il Memorandum di Budapest del 1994, o meglio la sua violazione, è all’origine di molti dei guai di oggi) e come location vale un dito ficcato negli occhi di - X Vai su X
Putin vuole riportare il rapporto con Trump a prima dell'Alaska - Favori e divisioni fra il capo del Cremlino e il presidente degli Stati Uniti, in attesa del vertice di Budapest ... Come scrive ilfoglio.it