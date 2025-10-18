Putin in Ungheria? Un viaggio ad alto rischio
Il possibile incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump in Ungheria apre scenari delicatissimi non solo sul piano diplomatico, ma anche su quello operativo e militare. Per raggiungere la capitale ungherese, il presidente russo dovrà infatti sorvolare Paesi ostili Ue o Nato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Putin in Ungheria? Viaggio ad alto rischio: le strategie di Mosca per garantire la sicurezza - Il possibile incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump in Ungheria apre scenari delicatissimi non solo sul piano diplomatico, ma anche su quello operativo e militare. msn.com scrive
Affrontare le sfide del viaggio per l'incontro di Putin in Ungheria - In seguito a significative tensioni geopolitiche, il presidente russo Vladimir Putin si prepara per una visita in Ungheria, dove è previsto un incontro con Donald Trump per un vertice cruciale volto a ... Come scrive notizie.it
Ucraina, Ungheria accoglierà Putin: da Budapest no ad arresto come chiesto dalla Cpi - Con il governo ungherese che gongola per la rivincita dopo anni di esclusione dai ... Come scrive msn.com