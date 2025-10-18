Putin in Ungheria? Un viaggio ad alto rischio

Il possibile incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump in Ungheria apre scenari delicatissimi non solo sul piano diplomatico, ma anche su quello operativo e militare. Per raggiungere la capitale ungherese, il presidente russo dovrà infatti sorvolare Paesi ostili Ue o Nato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

