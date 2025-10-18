Putignano | sparatoria poliziotti-banditi Stamattina

Lo scontro a fuoco si è verificato poco dopo le 8 a Putignano. Non sono tuttora segnalate conseguenze per le persone, ovviamente il panico ha caratterizzato l’accaduto in quella zona del paese. —– Scrive Tonio Coladonato: Putignano Viale Cristoforo Colombo Furto in appartamenti e sparatoria interviene la polizia di Stato, due arresti al momento. (foto: tratta da 2Cinforma) L'articolo Putignano: sparatoria poliziotti-banditi Stamattina proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Putignano: sparatoria poliziotti-banditi Stamattina

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vertice in Prefettura, fra le zone rosse disposte ci sono piazza Bellini e porta Capuana, scenario di una sparatoria e di una violenza sessuale. - facebook.com Vai su Facebook

Sparatoria tra poliziotti e ladri sorpresi a rubare:arrestati in due, gli altri in fuga - È accaduto questa questa mattina in provincia di Bari, a Putignano, in viale Cristoforo Colombo. Come scrive msn.com

Dopo furto in casa provano a investire i poliziotti per strada, sparatoria a Putignano: bloccati 2 uomini - Momenti di paura questa mattina in viale Cristoforo Colombo, a Putignano, dopo uno scontro a fuoco tra Polizia e malviventi. Si legge su telebari.it

Putignano, scontro a fuoco tra polizia e malviventi: due persone fermate, altre due in fuga - Uno scontro a fuoco tra polizia e malviventi è avvenuto questa mattina a Putignano, in viale Cristoforo Colombo. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it