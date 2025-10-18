Pur essendo ambientato nell' America del Covid Eddington ci racconta chi siamo noi oggi

Eddington, il nuovo film di Ari Aster al cinema dal 17 ottobre, è ambientato a fine maggio del 2020 ed è un western contemporaneo con linee da thriller. Siamo in un piccolo centro del New Mexico: il sindaco Ted Garcia ( Pedro Pascal ) e lo sceriffo Joe Cross ( Joaquin Phoenix ) finiscono su fronti opposti in una campagna elettorale che trasforma le liti di quartiere in un caso nazionale. I telefoni riprendono tutto, le riunioni pubbliche si spostano su Zoom, il video di una zuffa diventa virale, gli spot elettorali cercano di addolcire un clima che resta teso. Nel frattempo le proteste dopo l’uccisione di George Floyd dilagano in tutti gli Stati Uniti, i giovani si mobilitano e i colleghi dello sceriffo si dividono. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

