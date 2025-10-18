Pumpkin patch 2025 dove sono i villaggi della zucca in Emilia Romagna Marche e Veneto
Tra i campi di zucche scegliendo quella più tonda da portare a casa per intagliarla in prossimità d Halloween. Un modo per trascorrere un po' di tempo all'aria aperta, godendosi i colori dell'autunno con paesaggi da Instagram facendo divertire grandi e piccini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Parco delle zucche – Riccione edition - Cominciamo proprio da una novità di quest’anno, il ‘ pumpkin patch’ allestito a Riccione in due ville storiche della cittadina: Villa Lodi Fè e Villa Mussolini, entrambe decorate con scenografie a ... Riporta ilrestodelcarlino.it
