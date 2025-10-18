Puglia la Regione meglio di una reggia | 1,5 milioni di euro per ristorante area relax e panche rosso Pd

Michele Emiliano consegna al suo successore una Regione Puglia che, almeno in quanto ad arredamenti e a servizi extra lusso, potrà definirsi quasi una reggia. Tutto nel rispetto delle regole e delle leggi, ma a spese dei contribuenti pugliesi, il che forse non è un elemento accessorio. Per completare il ristorante del Palazzo della regione Puglia sono stati infatti autorizzati nuovi lavori per 1,5 milioni di euro. “E chissà se basteranno”, si chiede il Fatto quotidiano che ha svelato gli altarini, o per meglio dire i costi. “Gli ambienti mensa e zona ristorante sono stati concepiti per essere fruibili anche da clienti esterni, visitatori e accompagnatori dei consiglieri” si legge nella delibera che ha autorizzato uno scostamento di bilancio di 350 mila euro, ma ha anche illustrato il progetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

