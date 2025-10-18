Puglia la Regione meglio di una reggia | 1,5 milioni di euro per ristorante area relax e panche rosso Pd
Michele Emiliano consegna al suo successore una Regione Puglia che, almeno in quanto ad arredamenti e a servizi extra lusso, potrà definirsi quasi una reggia. Tutto nel rispetto delle regole e delle leggi, ma a spese dei contribuenti pugliesi, il che forse non è un elemento accessorio. Per completare il ristorante del Palazzo della regione Puglia sono stati infatti autorizzati nuovi lavori per 1,5 milioni di euro. “E chissà se basteranno”, si chiede il Fatto quotidiano che ha svelato gli altarini, o per meglio dire i costi. “Gli ambienti mensa e zona ristorante sono stati concepiti per essere fruibili anche da clienti esterni, visitatori e accompagnatori dei consiglieri” si legge nella delibera che ha autorizzato uno scostamento di bilancio di 350 mila euro, ma ha anche illustrato il progetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Regione Puglia prosegue il proprio percorso di innovazione nel campo delle politiche sociali con la realizzazione della Cartella Sociale Elettronica Integrata (CSE), una piattaforma digitale avanzata pensata per rendere più efficiente, omogenea e inclusiva - facebook.com Vai su Facebook
Puglia. In cinque delibere la rivoluzione della sanità territoriale regionale - Via libera al Regolamento sugli ospedali di Comunità e i Presidi Territoriali di assistenza. quotidianosanita.it scrive
Regione Puglia elabora modifiche all'Autonomia differenziata - La Regione Puglia è pronta a presentare alle Camere una proposta di modifica alla legge Calderoli sull'Autonomia differenziata. Da ansa.it
FdL, Regione Puglia in mostra per un bilancio di fine mandato - Con il claim "Tutta la Puglia che c'è: la differenza si vede" la Regione Puglia si prepara all'88 esima edizione della Fiera del Levante, la Campionaria internazionale in programma a Bari dal 13 al 21 ... Riporta ansa.it