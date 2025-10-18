Psg-Strasburgo 3-3 Luis Enrique cade contro il club più giovane della Ligue 1 con media età 21 anni L’Equipe
Psg e Strasburgo hanno pareggiato ieri 3-3. “ Non c’è stata una squadra vincitrice, se non gli spettatori ” scrive L’Equipe. La squadra di Luis Enrique si è ritrovata sotto 3-1 dopo il primo tempo. Il match tra Psg e Strasburgo. Il quotidiano francese sul match: Una partita di calcio davvero bella e in un momento in cui la multiproprietà dello Strasburgo non è molto ben vista, dobbiamo ringraziarli per essere riusciti a reclutare giocatori come Valentin Barco, Julio Enciso, Joaquin Panichelli e altri. Non è da tutti i club di Ligue 1 guardare i parigini negli occhi e metterli in difficoltà con due gol di vantaggio nei primi 45 minuti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
