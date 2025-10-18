PS4 SWITCH PS4-P8 0.50 | L’Emulatore Pico-8 per PS4 e Switch Si Evolve con un Nuovo Menu Opzioni

La scena homebrew continua a regalarci perle di ingegno, e  PS4-P8  si conferma uno dei progetti più affascinanti per gli amanti del retrogaming e del coding creativo. L’emulatore, che permette di eseguire le cartucce  Pico-8  su PlayStation 4 e Nintendo Switch, ha appena raggiunto la versione  0.5.0, introducendo una serie di miglioramenti e nuove funzionalità tanto attese. Cos’è PS4-P8?. Per chi se lo fosse perso,  PS4-P8  è un emulatore basato sui toolchain  OpenOrbis  (per PS4) e  devkitPro  (per Switch), nato per portare la magia della  Fantasy Console Pico-8  sulle console moderne. Pico-8, creata da Lexaloffle Games, è una “console fantasy” che coniuga limiti tecnici retro (come una palette di 16 colori e un display 128×128) con un potente motore di sviluppo integrato, dando vita a una scena indie vivacissima. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

