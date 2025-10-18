Prostata nuova era di radioterapia oncologica all’ospedale di Busto Arsizio

Ilnotiziario.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prostata, una nuova era di Radioterapia oncologica si è aperta a Busto Arsizio. Dopo quella Radiometabolica nei tumori della Tiroide, (storicamente presente a Busto Arsizio sin dagli anni ‘50), si è ora aggiunta quella con Radioligandi nelle neoplasie della prostata in progressione metastatica e refrattarie alle terapie convenzionali. “Dal luglio 2025” – spiega il dr. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

Approfondisci con queste news

prostata nuova era radioterapiaProstata, nuova era di radioterapia oncologica all’ospedale di Busto Arsizio - Prostata, una nuova era di Radioterapia oncologica si è aperta a Busto Arsizio. Riporta ilnotiziario.net

prostata nuova era radioterapiaA Busto Arsizio il tumore alla prostata si cura con la Teranostica: cos’è e a chi è diretta - Un nuovo approccio per combattere neoplasie refrattarie alle terapie convenzionali. Riporta ilgiorno.it

prostata nuova era radioterapiaBiden sottoposto a radioterapia per il cancro alla prostata - Il ciclo di radioterapia, della durata di circa cinque settimane, rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di cura che l'ex presidente, che ha 83 anni, aveva già intrapreso ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prostata Nuova Era Radioterapia