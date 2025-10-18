Pronto soccorso liste d’attesa e Cau | il centrodestra convoca Ausl Romagna in consiglio comunale

I consiglieri comunali del centrodestra ha presentato una richiesta di convocazione del consiglio comunale per l'audizione del direttore generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori, al fine di un esame delle attuali criticità in materia di sanità pubblica nel comune di Ravenna. La seduta di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

