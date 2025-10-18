Pronostico Villarreal-Betis | scontro al vertice con una certezza
Villarreal-Betis è una gara della nona giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Alle spalle di Real Madrid e Barcellona, dopo otto giornate nella Liga, ci sono Villarreal e Betis. Due formazioni che hanno iniziato alla grandissima la loro stagione e che sperano, dopo la sosta, di mantenere lo stesso passo. (Lapresse) – Ilveggente.it Tutto regolare: parliamo del terzo e del quarto miglior attacco del campionato ma soprattutto delle due migliori difese con solamente otto gol subiti. Ora, lo sappiamo: chi prende meno gol alla fine rimane sempre avvantaggiato, ma in questa partita specifica parliamo di attaccanti che in qualunque momento del match sono in grado di fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Scopri altri approfondimenti
Villarreal-Juventus (Champions League): quando si gioca, dove vederla in tv e pronostico - facebook.com Vai su Facebook
#VillarrealJuventus pronostico e quote: la chicca dell'esperto https://calciomercato.com/scommesse/pronostici/villarreal-juventus-01-10-2025/bltf9c255c39c8a8350… - X Vai su X
Pronostico Villarreal-Real Betis 18 ottobre 2025: 9ª Giornata di Liga Spagnola - Real Betis, incontro di La Liga in programma sabato 18 ottobre 2025 alle 18:30: scopri informazioni dettagliate e opzioni di scommessa per una sfida ad alta ... Riporta bottadiculo.it
Pronostico Villarreal vs Real Betis – 18 Ottobre 2025 - Real Betis accende l’interesse degli appassionati di La Liga alla vigilia del confronto in programma il 18 Ottobre 2025 alle 18:30 ... Si legge su news-sports.it