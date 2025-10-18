Villarreal-Betis è una gara della nona giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Alle spalle di Real Madrid e Barcellona, dopo otto giornate nella Liga, ci sono Villarreal e Betis. Due formazioni che hanno iniziato alla grandissima la loro stagione e che sperano, dopo la sosta, di mantenere lo stesso passo. (Lapresse) – Ilveggente.it Tutto regolare: parliamo del terzo e del quarto miglior attacco del campionato ma soprattutto delle due migliori difese con solamente otto gol subiti. Ora, lo sappiamo: chi prende meno gol alla fine rimane sempre avvantaggiato, ma in questa partita specifica parliamo di attaccanti che in qualunque momento del match sono in grado di fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Villarreal-Betis: scontro al vertice con una certezza