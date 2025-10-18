Pronostico Tottenham-Aston Villa | la statistica che non mente

Tottenham-Aston Villa è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Da un lato abbiamo insieme al Crystal Palace – con soli cinque gol subiti – la migliore difesa del campionato. E parliamo del Tottenham. In casa Aston Villa, invece, c’è un grosso ed evidente problema offensivo, con soli sei gol fatti in sette partite. (Lapresse) – Ilveggente.it Emery quindi, nonostante la sua squadra abbia immesso in rosa dei giocatori importanti, non è riuscito ancora a trovare le soluzioni giuste per il suo reparto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

