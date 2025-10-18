Pronostico Tottenham-Aston Villa | la statistica che non mente

Ilveggente.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tottenham-Aston Villa è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Da un lato abbiamo insieme al Crystal Palace – con soli cinque gol subiti – la migliore difesa del campionato. E parliamo del Tottenham. In casa Aston Villa, invece, c’è un grosso ed evidente problema offensivo, con soli sei gol fatti in sette partite. (Lapresse) – Ilveggente.it Emery quindi, nonostante la sua squadra abbia immesso in rosa dei giocatori importanti, non è riuscito ancora a trovare le soluzioni giuste per il suo reparto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico tottenham aston villa la statistica che non mente

© Ilveggente.it - Pronostico Tottenham-Aston Villa: la statistica che non mente

Altri contenuti sullo stesso argomento

pronostico tottenham aston villaPronostico Tottenham vs Aston Villa – 19 Ottobre 2025 - Alle 15:00 di domenica 19 Ottobre 2025, il Tottenham Hotspur Stadio ospiterà un confronto ad alta intensità di Premier League: Tottenham - news-sports.it scrive

pronostico tottenham aston villaPronostico Tottenham-Aston Villa 19 Ottobre 2025: 8ª Giornata di Premier League - Aston Villa in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 15:00 al Tottenham Hotspur Stadium: entrambe le squadre vogliono confermare il loro stato di forma in qu ... Scrive bottadiculo.it

Pronostico Tottenham-Aston Villa, Premier League: info diretta Tv e analisi 11^giornata - L’11^giornata di Premier League conclude il suo programma lunedì sera con il posticipo delle ore 21. Si legge su it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Tottenham Aston Villa