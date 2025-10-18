Pronostico Nizza-Lione | la sosta non basta
Nizza-Lione è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Cinque giornate senza vittorie: e benedetta sosta (forse), in questo caso. Il Nizza ha sperato che il periodo negativo terminasse appunto con la pausa delle nazionali. Il tempo per lavorare, quindi, c’è stato. Anche se, adesso, arriva un Lione col dente avvelenato, dopo la sconfitta interna contro il Tolosa. (Lapresse) – Ilveggente.it Inaspettata la caduta della squadra di Paulo Fonseca che veniva da quattro vittorie di fila tra campionato e coppa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
