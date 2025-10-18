Pronostico Milan-Fiorentina | ritorno amaro a San Siro

Milan-Fiorentina è una partita valida per la settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Stefano Pioli ritrova il “suo” Milan per la prima volta da avversario da quando le strade del tecnico emiliano e quelle del club rossonero si divisero al termine della stagione 2023-24. Per l’allenatore del diciannovesimo scudetto, tuttavia, sarà una serata carica di tensione e probabilmente non avrà molto tempo per concentrarsi sui ricordi: con la Fiorentina sta vivendo un momento complicatissimo e, nonostante le rassicurazioni da parte della società gigliata, la sua posizione rimane alquanto traballante. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

