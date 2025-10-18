Genoa-Parma è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il Genoa di Vieira è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Sì, per il momento una sola gioia, il 25 settembre, in Coppa Italia contro l’Empoli. (Lapresse) – Ilveggente.it In qualche occasione però i liguri avrebbero sicuramente meritato qualcosa in più. Non che siano stati fatti grossi passi in avanti rispetto al passato, almeno rispetto alla rosa, ma il gioco c’è e anche la personalità di andarsela a giocare a viso aperto contro tutte le formazioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Genoa-Parma: l'esperienza per la prima gioia