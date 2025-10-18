Pronostico e quote Ugo Humbert – Casper Ruud Finale ATP Stoccolma 19-10-2025

Infobetting.com | 18 ott 2025

Casper Ruud non sembra più il tennista di qualche tempo fa ma sarà senza dubbio determinato a concludere quest’anno in bellezza e ha la possibilità di farlo qui al Nordic Open dove intorno alle ore 15:00 incontrerà Ugo Humbert. Dopo le vittorie su Marin Cilic, Sebastian Korda e Denis Shapovalov, perdendo solo un set, i . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

