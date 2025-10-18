Como-Juventus è una partita valida per la settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. L’atteso rendez-vous allo Stadium con il suo vecchio allenatore, Massimiliano Allegri, non è stato esattamente un inno al calcio. Come spesso accade da qualche anno a questa parte, la sfida tra Juventus e Milan ha di nuovo lasciato a desiderare. Dopo un primo tempo sonnacchioso ed in cui non è avvenuto granché, il match si è un po’ ravvivato nella ripresa, con la Vecchia Signora che ha rischiato di passare in svantaggio: fortunatamente per Igor Tudor e i suoi uomini, il rossonero Pulisic ha tirato fuori il rigore del possibile 1-0. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Como-Juventus: occhio a questa statistica sui tiri in porta