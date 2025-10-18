Pronostico Celta Vigo-Real Sociedad | tensione e infortuni indirizzano il match

Celta Vigo-Real Sociedad è una gara della nona giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico La questione è molto semplice: sia da un lato che dall’altro sono state settimane difficili. Vista la classifica e visti i molteplici infortuni ai quali, i due allenatori, dovranno per forza di cose fare i conti nel match di domenica pomeriggio. E quando la situazione è questa, allora sappiamo tutti come le partite vanno a finire. (Lapresse) – Ilveggente.it Alla ricerca della prima vittoria in campionato – i sei punti sono arrivati grazie a sei pareggi su otto match – il Celta Vigo spera nel cambio di rotta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

