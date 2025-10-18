Pronostico Barcellona-Girona | un derby pieno di insidie per i blaugrana

Barcellona-Girona è una partita valida per la nona giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il Barcellona era arrivato completamente svuotato alla sosta per le nazionali: nel giro di pochi giorni i catalani hanno perso due volte, prima in Champions League con il PSG (1-2) e poi in campionato con il Siviglia. Una sconfitta, quella con gli andalusi, che ha fatto decisamente più rumore, soprattutto per le proporzioni: un pesante 4-1 che ha inevitabilmente scosso tutto l’ambiente blaugrana e che ha favorito il controsorpasso del Real Madrid, lesto ad approfittare dei passi falsi dei rivali. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

