Pronostico Atalanta-Lazio | emergenza totale e altra sconfitta

Atalanta-Lazio è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Emergenza totale da un lato, quello biancoceleste. Un poco meno in quello nerazzurro ma, in questo caso, Juric ha gli uomini per sostituire quelli che sono fuori. E il mancato mercato della Lazio si inizia davvero a sentire. (Lapresse) – Ilveggente.it Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Castellanos, Pellegrini, Rovella e Dele-Bashiru. E nemmeno Zaccagni è al meglio quindi non dovrebbe essere rischiato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

