Pronostici Roma-Inter | marcatore tiri in porta e ammoniti
Roma-Inter, il pronostico della sfida in programma all’Olimpico: ecco tutte le dritte sulla gara in programma tra poche ore Dopo la sosta delle Nazionali, il campionato di Serie A riprende col botto. Il confronto che metterà uno contro l’altra la Roma di Gasperini e l’ Inter di Christian Chivu potrebbe rivelarsi un autentico turning point per misurare le ambizioni delle due squadre. Per non dimostrare di non essere inebriato dalle vertigini della vetta i giallorossi; per consolidare la fulminea risalita sia sotto il profilo del gioco che su quello della cattiveria agonistica i nerazzurri. Lautaro Martinez (LaPresse) Lo spettacolo sembra essere sostanzialmente assicurato con diversi protagonisti che si candidano a ricoprire un ruolo tutt’altro che banale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Altre letture consigliate
La cura Gattuso, l'hype intorno a Pio Esposito, l’immortale Ronaldo e Roma-Inter spartiacque per Gasp Inizia l'NBA, ecco i nostri pronostici con Westbrook a Sacramento. - Dunk & Goal | Podcast on Spotify - X Vai su X
Pronostici Serie C oggi 12 ottobre 2025: analisi e consigli di Romagiallorossa.it su tutti i gironi - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Inter, pronostico marcatori: Bonny cerca conferme ma attenzione al gol su palla inattiva - Roma e Inter l’una contro l’altra in uno degli anticipi del sabato in Serie A: ecco le quote sui possibili marcatori nella sfida dell'Olimpico ... Secondo msn.com
Pronostico Roma-Inter: il miglior attacco contro la miglior difesa - Inter è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. Da ilveggente.it
Il pronostico di Cruciani: "Il risultato esatto di Roma-Inter". Zazzaroni non è d'accordo - Dopo la sosta di due settimane per le nazionali, il campionato italiano riparte oggi alla grandissima con gli anticipi della settima giornata di campionato, In programma ci sono due sfide importantiss ... Da msn.com