Pronostici League Two 18 ottobre occhio alle quote in calo | la multipla del sabato
League Two, nella quarta categoria del sistema calcistico inglese è ormai duello a distanza tra Walsall e Swindon Town: i Robins sognano il sorpasso. Con una gara in meno rispetto al Walsall capolista, lo Swindon è “virtualmente” al comando della classifica di League Two. Solo virtualmente perché, in attesa che i Robins si mettano in pari recuperando la sfida con il Notts County, i Saddlers restano primi, con due punti di vantaggio sulla squadra guidata da Ian Holloway. Lo Swindon farà le prove di sorpasso in questo weekend, in cui tornerà a giocare una partita dopo una pausa di oltre dieci giorni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Approfondisci con queste news
Pronostici Europa League oggi 2 ottobre 2025: schedina consigliata da Romagiallorossa.it - facebook.com Vai su Facebook
Il #Villarreal sfiderà la #Juventus il 1º ottobre 2025 in una partita cruciale di #ChampionsLeague! Con la Juve in cerca di riscatto e il Villarreal pronto a stupire, chi avrà la meglio? Scopri i pronostici e le analisi dettagliate per prepararti al grande match! https - X Vai su X
Pronostici League Two 18 ottobre, occhio alle quote in calo: la multipla del sabato - League Two, nella quarta categoria del sistema calcistico inglese è duello a distanza tra Walsall e Swindon: i Robins sognano il sorpasso. Lo riporta ilveggente.it
I pronostici del weekend (18-19 ottobre): Serie A e campionati esteri - I pronostici del weekend, settima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 ... Secondo ilveggente.it
I pronostici degli esperti di CalcioMercato - Questi sono i pronostici studiati oggi dai nostri esperti: una selezione aggiornata e basata su analisi approfondite. Da calciomercato.com