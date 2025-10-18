Pronostici League Two 18 ottobre occhio alle quote in calo | la multipla del sabato

League Two, nella quarta categoria del sistema calcistico inglese è ormai duello a distanza tra Walsall e Swindon Town: i Robins sognano il sorpasso. Con una gara in meno rispetto al Walsall capolista, lo Swindon è “virtualmente” al comando della classifica di League Two. Solo virtualmente perché, in attesa che i Robins si mettano in pari recuperando la sfida con il Notts County, i Saddlers restano primi, con due punti di vantaggio sulla squadra guidata da Ian Holloway. Lo Swindon farà le prove di sorpasso in questo weekend, in cui tornerà a giocare una partita dopo una pausa di oltre dieci giorni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

