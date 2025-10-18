Prohaska | Scudetto è troppo per la Roma Koné? Varrà una montagna di soldi

Solo uno dei tanti doppi ex di Roma-Inter il buon Herbert Prohaska, che ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “I giallorossi concedono poco e difendono bene, sembrano più una squadra di Ranieri. Ma in Italia ho imparato che comandano solo i risultati, quindi bene così. Lo scudetto è un po’ troppo per la Roma, ma se poi trovano continuità là davanti possono diventare molto pericolosi. Koné? Mi pare il classico giocatore moderno che varrà una montagna di soldi. Al momento mi pare più adatto ai giallorossi, all’Inter con Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella dove lo metti? Ho la sensazione che alla fine sarebbero rimasti loro i titolari”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

