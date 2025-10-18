Prohaska non si nasconde | Roma Inter? Due grandi squadre ecco come finirà

Inter News 24 Herbert Prohaska, ex calciatore austriaco, ha detto la sua su Roma Inter, big match della serata. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport:. DIPLOMATICO – «No, direi più. emotivo. Parla il mio cuore: io sono un po’ milanese e un po’ romano. Non vorrei che nessuna delle due perdesse, anche se stavolta il pari serve solo al Napoli del mio amico Lele (Oriali, ndr). Per me l’Inter resta comunque la migliore della A, ma occhio alla Roma dopo questa partenza a razzo». LA ROMA – «Concedono poco, difendono bene: sembrano più una squadra di Ranieri! Ma l’ho imparato in Italia, comandano solo i risultati, quindi bene così: se poi trovano continuità davanti, possono diventare molto pericolose, anche se lo scudetto è un po’ troppo». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Prohaska non si nasconde: «Roma Inter? Due grandi squadre, ecco come finirà»

