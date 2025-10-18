L'austriaco doppio ex: "Sono un po' milanese e un po' romano, vorrei che nessuna delle due perdesse. Il romeno mi sembra a buon punto, i giallorossi sono troppo dipendenti da Dybala e Soulè". E su Pio Esposito: "Forse è quello che mancava all'Italia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prohaska canta il suo derby: "A Gasp dedico 'Grazie Roma', a Chivu 'Diamante' di Zucchero, l'Inter brilla"