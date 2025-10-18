Prohaska canta il suo derby | A Gasp dedico ' Grazie Roma' a Chivu ' Diamante' di Zucchero l' Inter brilla
L'austriaco doppio ex: "Sono un po' milanese e un po' romano, vorrei che nessuna delle due perdesse. Il romeno mi sembra a buon punto, i giallorossi sono troppo dipendenti da Dybala e Soulè". E su Pio Esposito: "Forse è quello che mancava all'Italia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
