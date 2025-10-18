programmazione italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 18 Ottobre 2021. Mattina. 07:49 - Scooby-Doo! And Guess Who? - PrimaTv La gang si reca in Austria dove Daphne dovra' gareggiare come pattinatrice di ghiaccio artistica, istruita da Tara Lipinski Ma un mostro di ghiaccio rovina la vacanza 08:36 - The Middle E' la notte di Halloween La notte di uno strano Halloween in cui tutto puo' accadere! VISIONE ADATTA A TUTTI 09:08 - The Middle Sta per arrivare il consueto raduno annuale al liceo di Orson, Frankie vuole preparare un nuovo cocktail, Mike vuole vincere il torneo di Cornhole VISIONE ADATTA A TUTTI 09:35 - The Middle Si avvicina il Ringraziamento, e Frankie rimane senza lavoro Decidera' di lavorare per la festivita' e di rimandare la festa del Ringraziamento 10:07 - THE BIG BANG THEORY Durante il periodo di Halloween, Sheldon decide di voler spaventare i suoi amici VISIONE ADATTA A TUTTI 10:32 - THE BIG BANG THEORY Amy si sente tradita quando scopre che Penny e Bernadette sono andate a fare shopping senza di lei VISIONE ADATTA A TUTTI 10:57 - Due uomini e 12 Alan e Walden, intenzionati ad adottare un bambino, vogliono fare bella impressione sull'assistente sociale che si occupa dell'adozioni VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:28 - Due uomini e 12 Walden e Alan incontrano una donna che potrebbe aiutarli a realizzare il loro desiderio di adottare un bambino VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:53 - Due uomini e 12 Walden e Alan diventano i genitori adottivi di Louis, un bimbo di 6 anni Walden e' molto ansioso e questo lo porta a commettere una serie di pasticci 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 12:59 - Grande Fratello Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello 13:29 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

