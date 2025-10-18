profumi e sapori tre proposte per il brunch domenicale

Brunch, molto diffuso nella metropoli lombarda. Ecco tre proposte. Domani all’ Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan, torna il ’Sunday Brunch’ con l’edizione ’Autumn Flavors’, un viaggio tra i profumi e i sapori. Nel menu’ proposto dall’Executive Chef Vincenzo Lebano ci sarà il tartufo. A completare l’esperienza, il ’Ring for Bubbles’, che permette di ricevere un calice di bollicine suonando un campanello; inoltre previsto l’intrattenimento dedicato ai piccoli. ’Sunday Lunch’ al ristorante Acanto dell’Hotel Principe di Savoia Dorchester Collection (nella foto), con buffet di antipasti di mare e di terra, prodotti da forno e piatti vegetariani, seguiti da un primo e un secondo a scelta tra le creazioni stagionali dello chef Matteo Gabrielli e i dolci firmati dal maître pâtissier Beniamino Passannante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

