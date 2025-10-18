Professione commercialista | quale futuro? il convegno

Arezzo, 18 ottobre 2025 – Il presidente dell'Ordine dei Commercialisti della provincia di Arezzo Roberto Tiezzi è intervenuto in occasione del convegno sul tema “Professione commercialista: quale futuro?” promosso dall'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti di Firenze. Insieme ai presidenti degli ordini di Firenze, Prato e Pisa, si è discusso in particolare della legge Delega di riforma dell'ordinamento professionale arrivata alla Camera. “La proposta del Consiglio Nazionale, già opportunamente modificata dal Governo nel disegno di legge arrivata alla Camera, presenta spunti interessanti quali la disciplina dell'equo compenso, tirocinio e assicurazione rca e criticità da risolvere come le specializzazioni, incompatibilità e sistema elettorale – evidenzia Tiezzi - Le specializzazioni che di per sé potrebbero rappresentare una opportunità di crescita per la professione, messe insieme alla prolificazione dei nuovi elenchi e albi, potrebbero risultare un inutile aggravio per i professionisti in termini di costi e mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

